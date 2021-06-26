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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 756 человек зафиксировано 35 летальных случая, 1835 пациентов выздоровели. В общем сделали 45 863 теста.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 26 июня.

Днем ранее COVID-19 диагностировали у 876 человек. С 18 июня количество инфицированных в сутки не превышает тысячи человек. Число тех, кто выздоровел за сутки, превышает число больных — такая динамика наблюдается почти два месяца.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 205 случаев;

Винницкая область — 15 случаев;

Волынская область — 17 случаев;

Днепропетровская область — 24 случая;

Донецкая область — 23 случая;

Житомирская область — 19 случаев;

Закарпатская область — 2 случая;

Запорожская область — 32 случая;

Ивано-Франковская область — 8 случаев;

Киевская область — 54 случая;

Кировоградская область — 7 случаев;

Луганская область — 6 случаев;

Львовская область — 33 случая;

Николаевская область — 26 случаев;

Одесская область — 32 случая;

Полтавская область — 31 случай;

Ровенская область — 26 случаев;

Сумская область — 40 случаев;

Тернопольская область — 12 случаев;

Харьковская область — 44 случая;

Херсонская область — 25 случаев;

Хмельницкая область — 22 случая;

Черкасская область — 29 случаев;

Черновицкая область — 16 случаев;

Черниговская область — 8 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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