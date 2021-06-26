За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 756 человек зафиксировано 35 летальных случая, 1835 пациентов выздоровели. В общем сделали 45 863 теста.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 26 июня.
Днем ранее COVID-19 диагностировали у 876 человек. С 18 июня количество инфицированных в сутки не превышает тысячи человек. Число тех, кто выздоровел за сутки, превышает число больных — такая динамика наблюдается почти два месяца.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 205 случаев;
Винницкая область — 15 случаев;
Волынская область — 17 случаев;
Днепропетровская область — 24 случая;
Донецкая область — 23 случая;
Житомирская область — 19 случаев;
Закарпатская область — 2 случая;
Запорожская область — 32 случая;
Ивано-Франковская область — 8 случаев;
Киевская область — 54 случая;
Кировоградская область — 7 случаев;
Луганская область — 6 случаев;
Львовская область — 33 случая;
Николаевская область — 26 случаев;
Одесская область — 32 случая;
Полтавская область — 31 случай;
Ровенская область — 26 случаев;
Сумская область — 40 случаев;
Тернопольская область — 12 случаев;
Харьковская область — 44 случая;
Херсонская область — 25 случаев;
Хмельницкая область — 22 случая;
Черкасская область — 29 случаев;
Черновицкая область — 16 случаев;
Черниговская область — 8 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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