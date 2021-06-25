В Предстоятеле Украинской Православной Церкви соединились лучшие качества, которые может проявить монах и христианин.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал сегодня на брифинге для центральных украинских СМИ в день небесного покровителя Митрополита Онуфрия.

«Предстоятель УПЦ - не просто руководитель крупнейшей конфессии Украины. В образе Блаженнейшего Митрополита Онуфрия сконцентрировались лучшие качества, которые может проявить человек как монах, как христианин. Это - вера, преданность воле Божией, большая любовь к своей Родине и украинскому народу», - подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что 50 лет назад, 18 марта 1971 года, будущий Предстоятель Украинской Православной Церкви принял в Свято-Троицкой Сергиевой лавре монашеский постриг в честь православного подвижника IV века преподобного Онуфрия Великого.

«Когда смотрим на жизнь Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, то, безусловно, становится понятно, что преподобный Онуфрий Великий вел его для великого служения Предстоятеля Украинской Православной Церкви в ХХІ веке», - отметил управляющий делами УПЦ.

Владыка подчеркнул, что несмотря на то, что украинское общество и Церковь сейчас переживают непростые времена, «глубокая вера и монашеские добродетели, которые проявляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий, дают возможность УПЦ развиваться и в количественном выражении, и в качественном».

Митрополит Антоний рассказал о духовном даре Блаженнейшего.

«Есть большой дар у Блаженнейшего - видеть душевные переживания, те проблемы, которые существуют в жизни. И можно даже не задавать вопросы, Блаженнейший сразу отвечает на те вопросы, которые беспокоят человека сегодня», - добавил владыка.

«Мы благодарны Богу за нашего Предстоятеля. Молимся о здравии Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, чтобы Бог дал ему силы, мужество и в дальнейшем управлять еще много лет Украинской Православной Церковью. Вся Украинская Православная Церковь - от мирянина до епископа - сегодня радуется и молится Богу за своего Предстоятеля», - подытожил управляющий делами УПЦ.

Как сообщалось, сегодня в Киево-Печерской лавре состоялись торжества в честь 50-летия монашеского пострига Предстоятеля Украинской Православной Церкви и дня его небесного покровителя - преподобного Онуфрия Великого. Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.