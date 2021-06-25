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СБУ заблокировала в Харьковской области деятельность организованной преступной группировки, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица Национальной полиции. Девяти полицейским уже сообщено о подозрении, информирует пресс-центр ведомства.

Лидеры группы наладили механизм получения денег за непривлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к приобретению наркотиков и психотропных.

В случае отказа платить взятки участники группировки пытали и угрожали физической расправой.

По оперативным данным, средний размер «отступных» составил от 200 до 500 долларов США с одного наркозависимого. Задокументировано более полусотни фактов получения злоумышленникам неправомерной выгоды.

Для реализации схемы полицейские получали от наркодилеров и через телеграмм-каналы информацию о наркозависимых, которые пытаются приобрести запрещенные вещества. Затем участники группировки, без соблюдения процессуальных норм, задерживали «клиентов» во время изъятия «товара» из так называемых закладок.

После этого «стражи порядка» требовали деньги от задержанных за непривлечение их к уголовной ответственности.

Во время обысков по месту жительства участников группировки, их автомобилей, а также в служебных помещениях полиции, изъяты деньги, вероятно полученные преступным путем и наркотические средства, переданные на экспертизу.

Сейчас девяти полицейским сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, гражданскому лицу, входившей в состав группы - по ч. 3 ст. 368 и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.
ForUm

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