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Под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры разоблачили 4 жителей Тернополя, которые по заказу граждан, туристических агентств и визовых центров из разных областей Украины изготавливали поддельные справки, якобы выданные лицензионным медицинским учреждением (ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба облполиции.

По версии следствия, двое жителей Тернополя под прикрытием «визового центра», предоставляющего услуги по трудоустройству граждан Украины за границей, организовали прибыльную схему по изготовлению и реализации поддельных документов о результатах ПЦР-тестирования. К этому процессу они привлекли еще двух сообщников. Стоимость одного поддельного документа колебалась в пределах от 200 до 500 гривен.

Фальсифицированные справки использовались частными лицами для беспрепятственного пересечения границы иностранных государств. Поскольку «документы» передавались им без проведения каких-либо медицинских обследований, инфицированные граждане имели возможность избежать карантинных мероприятий.

При проведении обысков по адресам проживания злоумышленников и по местам совершения незаконной деятельности изъято десятки готовых подделок, многочисленные бланки и средства изготовления фальшивок, компьютерную технику.

Решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрении и избрании меры пресечения.
ForUm

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