Полицейские Тернопольщины устанавливают причину смерти пропавшего 17 лет назад юноши и выясняют, кому принадлежат кости, найденные на стихийной свалке.

Как сообщила пресс-служба облполиции, в течение нескольких дней правоохранители Подволочисского района совместно с жителями общины пытались разыскать на стихийной свалке остатки юношы, который 17 лет назад ушел из дома и не вернулся.

По словам главы отделения полиции №5 (г. Подволочиск) Николая Смакулы, с заявлением об исчезновении брата еще в 2004 году в тогда еще милицию обратился родственник потерпевшего. Он сообщил, что в марте пропал его шестнадцатилетний брат. Семья надеялась до последнего найти парня живым.

Несколько дней назад на заброшенной свалке люди нашли кости. Однако эксперт, выезжавший на место происшествия, сказал, что останки не человеческое.

«Мы снова начали воспроизводить и устанавливать детали событий, которые произошли в 2004 году. Выяснили, что пропавший юноша в тот вечер поехал в село с двумя товарищами. И только после разговора с одним из них стало известно, что случилось на самом деле», - рассказал Смакула.

Очевидец говорит, что в ночь исчезновения он вместе с товарищами поехал на заброшенную ферму за цветным металлом. Односельчанин залез в электрощитовую, которая оказалась подключена к сети. Парня ударило током. Он скончался на месте происшествия. Друзья испугались и решили захоронить тело самостоятельно. Они вывезли знакомого за село и закопали на стихийной свалке.

«Эти слова подтвердил и сообщник, который сейчас находится на заработках за границей. Он через видеосвязь указал приблизительное место захоронения. На место происшествия выезжал начальник Главного управления полиции в Тернопольской области Александр Богомол, - говорит правоохранитель. - Мы выделили на поиски остатков юноши бойцов роты полиции особого назначения и работников местного отделения полиции. Односельчане помогли с техникой, а глава общины организовал старост деревень. Помогали родственникам в поисках и местные жители».

4 августа люди раскопали человеческие останки. Их передадут на экспертизу ДНК для установления личности. Данный факт внесен в Едрей по статье 115 (умышленное убийство без вести отсутствующего) УК. Продолжается следствие.