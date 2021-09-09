Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц главных управлений государственных налоговой и фискальной служб в Тернопольской области - членов комиссии Главного управления ГФС в Тернопольской области по учету, хранению, оценке конфискованного и другого имущества, переходящего в собственность государства. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Чиновники в 2019 году на заседании комиссии приняли решение уничтожить спирт и алкогольные напитки, которые были вещественными доказательствами по уголовным производствам. Хотя по решению суда эти вещества подлежали технологической переработке и продаже.

Такие действия нанесли государству ущерб в особо крупных размерах.

В суд направили обвинительное заключение в отношении 8 человек:

начальника следственного управления ГУ ГФС в Тернопольской области;

начальника отдела мониторинга и аналитического сопровождения контрольно-проверочной работы управления контроля за подакцизными товарами ГУ ГНС в Тернопольской области;

заместителя начальника управления - начальника контрольно-методического отдела следственного управления ГУ ГФС в Тернопольской области;

заместителя начальника управления - начальника отдела противодействия преступлениям в сфере обращения товаров акцизной группы управления оперативно-розыскной деятельности ГУ ГФС в Тернопольской области;

главного государственного инспектора ГУ ГНС в Тернопольской области;

заместителя начальника управления - начальника отдела организации взыскания долга и работы с бесхозным имуществом управления по работе с налоговым долгом ГУ ГНС в Тернопольской области;

старшего следователя по особо важным делам ГУ ГФС в Тернопольской области;

начальника отдела по расследованию уголовных производств следственного управления ГУ ГФС в Тернопольской области.

Их обвиняют в умышленном невыполнении решения суда, вступившего в законную силу, и препятствовании ее выполнению, совершенном должностным лицом в составе группы лиц, а также в незаконных действиях с имуществом, которое подлежит конфискации по решению суда (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 382, ​​ч. 2 ст. 388 УК Украины).

Должностным лицам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.