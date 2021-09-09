также в разделеОбщество
Минздрав обновил стандарты медпомощи пациентам с COVID-19 5
В Украине вводят зеленый и желтый сертификаты COVID-вакцинации 35
У погибшего в ДТП хасида осталось 12 детей 18
РФ перед выборами в Госдуму активизировала выдачу паспортов в ОРДЛО 10
Еще 159 украинцев просят об эвакуации из Афганистана 10
Укрзализныця ограничила движение электричек из-за обстрелов на Донбассе 24
Киевская ІТ-компания торговала программами для взлома соцсетей 44
Боевики ранили двух военных на Донбассе 9
Начальника Летной академии нашли в больнице и вручили новое подозрение 16
В ГУР отреагировали на обвинение ФСБ в «диверсии» на газопроводе в Крыму 29
8 сентября. Картина дня 21
Завтра Венедиктова посетит суд по делу МН17 в Гааге 16
Кошачий мэр Львова нашелся 24
Грибной сезон: что нужно помнить о профилактике отравлений 32
Украинцам, спасавшим евреев во время Холокоста, назначили пожизненные стипендии 48
В Украине готовят санкции из-за Керченского моста 54
Укрзализныця сократила бронь билетов для сотрудников, дополнительно появится 3 тыс. билетов 13
Укроборонпром ответил на обвинения Мьянмы в поставках оружия их хунте 83

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц главных управлений государственных налоговой и фискальной служб в Тернопольской области - членов комиссии Главного управления ГФС в Тернопольской области по учету, хранению, оценке конфискованного и другого имущества, переходящего в собственность государства. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Чиновники в 2019 году на заседании комиссии приняли решение уничтожить спирт и алкогольные напитки, которые были вещественными доказательствами по уголовным производствам. Хотя по решению суда эти вещества подлежали технологической переработке и продаже.

Такие действия нанесли государству ущерб в особо крупных размерах.

В суд направили обвинительное заключение в отношении 8 человек:

  •     начальника следственного управления ГУ ГФС в Тернопольской области;
  •     начальника отдела мониторинга и аналитического сопровождения контрольно-проверочной работы управления контроля за подакцизными товарами ГУ ГНС в Тернопольской области;
  •     заместителя начальника управления - начальника контрольно-методического отдела следственного управления ГУ ГФС в Тернопольской области;
  •     заместителя начальника управления - начальника отдела противодействия преступлениям в сфере обращения товаров акцизной группы управления оперативно-розыскной деятельности ГУ ГФС в Тернопольской области;
  •     главного государственного инспектора ГУ ГНС в Тернопольской области;
  •     заместителя начальника управления - начальника отдела организации взыскания долга и работы с бесхозным имуществом управления по работе с налоговым долгом ГУ ГНС в Тернопольской области;
  •     старшего следователя по особо важным делам ГУ ГФС в Тернопольской области;
  •     начальника отдела по расследованию уголовных производств следственного управления ГУ ГФС в Тернопольской области.

Их обвиняют в умышленном невыполнении решения суда, вступившего в законную силу, и препятствовании ее выполнению, совершенном должностным лицом в составе группы лиц, а также в незаконных действиях с имуществом, которое подлежит конфискации по решению суда (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 382, ​​ч. 2 ст. 388 УК Украины).

Должностным лицам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
18
Теги