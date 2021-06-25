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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 24 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +28,1 ° С, что на 1,6 ° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до + 35,5 °С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3 °С, а для июня в целом на 0,5 °С.

Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года. Минимальная температура воздуха 24 июня не опустилась ниже 22,2 ° С, что на 1,5 ° С теплее, чем это было в 1964 году.
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