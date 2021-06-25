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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 196 больных коронавирусом. Умер один человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«За прошедшие сутки в городе обнаружили 196 инфицированных. Умерла одна женщина в возрасте 71 год. Всего за период пандемии в столице 5186 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 213 030», - сообщил Кличко.

Выздоровели за прошедшие сутки 387 киевлян. Всего коронавирус преодолели 203934 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 36, в Оболонском - 28 и в Дарницком районе - 27 случаев.

«За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 18 больных коронавирусом. А также госпитализировали 49 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попали 67 человек. В стационарах столицы сегодня лечатся 252 больных коронавирусом. 143 пациента – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 225 человек. Под аппаратами ИВЛ – 6 больных», - добавил Кличко.
ForUm

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