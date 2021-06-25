Территориальное управление ГБР Краматорска завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении предпринимателей, которые завладели бюджетными средствами при строительстве казарм для военнослужащих в Мариуполе. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Установлено, что предприниматель из Одессы решил присвоить бюджетные деньги и привлек к преступной схеме своих жену и знакомого, которые были директорами связанных со строительством предприятий.

Начиная с 2018 года, они заключали договоры по строительству казарм с Восточным территориальным квартирно-эксплуатационным управлением Министерства обороны Украины и выдавали к оплате заказчику акты приемки выполненных строительных работ и справки об их стоимости, в которые внесены недостоверные сведения.

Следствием установлено около 20 фактов завышения объемов выполненных строительных работ в отчетности и бухгалтерских документах, а также стоимости использованных материалов.

По данным предварительного расследования в период с сентября 2018 года по июнь 2019 лица противоправно завладели 11,4 млн грн государственных средств, которые они получили в качестве оплаты за якобы выполненные строительные работы и используемые материалы.

Указанные лица обвиняются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах, а также в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Человек, который создал и возглавил эту преступную группу, к тому же обвиняется в создании организованной группы, организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, организации служебной подделки, совершенными организованной группой в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Начальник Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины, которое выступило заказчиком строительства казарм, не обеспечил проверку выполненных работ и их стоимости, и подписал поддельные документы.

Ему было сообщено о подозрении 21 мая 2021 в небрежном отношении к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Следствие продолжается, ожидаются результаты военной экспертизы.