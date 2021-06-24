Премьер Нидерландов Марк Рютте в Брюсселе заявил, что не будет участвовать в саммите ЕС с президентом РФ Владимиром Путиным в случае его проведения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

«Ни в коем случае, не со мной», - такой была реакция Рютте на вопрос о вероятности саммита с Путиным.

Он также отметил, что не имеет ничего против встречи президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля с Владимиром Путиным.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным.

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши.

При этом предложение встретило критику ряда стран ЕС.