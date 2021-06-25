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Власти Словакии приняли решение об уменьшении пенсионных выплат гражданам, которые были сторонниками коммунистического чехословацкого режима. 

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на портал iDnes.

Отмечается, что такой закон был принят парламентом страны в среду, 23 июня.

Так, в соответствии с этим нормативным актом, их трудовой стаж за годы правления коммунистического режима учитываться не будет.

В словацком парламенте отметили, что пенсионное обеспечение таких лиц значительно выше среднего, в то время как у людей, ставших жертвами репрессий тоталитарного режима, наоборот, очень низкое.

Список конкретных лиц - служителей коммунистического режима, на которых будет распространяться действие закона, должен составить Институт памяти нации.

Ожидается, что в него попадут около 5 тысяч человек.
ForUm

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