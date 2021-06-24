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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня о продлении и введении по предложению Нацбанка Украины новых санкций к 55 российским банкам, платежным системам и «центробанкам» из ОРДЛО.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, в этом списке Банк Москвы, Газпром Банк, банк «Россия», банк «ВТБ», государственная корпорация «ВЭБ.РФ», Сбербанк России, а также платежные системы MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, «Колибри».

В отношении банков, у которых в Украине работают «дочки», ограничение заключается в предотвращении вывода капиталов за пределы страны.
ForUm

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