Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева. От города документ подписал заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов. С другой стороны подписи поставили представители всех семи компаний, сегодня предоставляют услуги проката электросамокатов в Киеве ТМ «Вolt», ТМ «Kiwi», ТМ «Scroll», ТМ «BikeNow», TM «Zelectra», TM «Jet» и TM «Vzhooh», сообщила пресс-служба КГГА.

«Киев, как и все крупные города мира, обречен на развитие средств микромобильности, - отметил Усов. - Уже сейчас по улицам города ездит почти 4000 прокатных электросамокатов, и до конца года ожидается к 7000. При этом вопрос их использования не урегулирован на государственном законодательном уровне. Поэтому город инициировал подписание Меморандума, согласно которому операторы берут на себя определенные обязательства и принимают наши правила».

По его словам, среди главных ограничений, установленных Меморандумом, - уменьшение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.

«Кроме этого, вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты. Это исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов, а также субъектов, ведущих свою деятельность в области национальной безопасности и обороны», - добавил заместитель председателя КГГА.

Также, по его словам, будет введен специальный перечень зон, где программным методом запрещается передвижение самокатов. На подъезде к этим зонам самокат будет выключаться. Среди них – Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например, кладбища, а также часть зон вокруг органов государственной власти.

«Кроме того, мы упорядочиваем точки утреннего старта. 1025 точек будут во всех районах Киева на четко утвержденных паркоместах на 5 и 10 самокатов. И только с них самокаты должны стартовать. Таким образом в городе решится проблема, когда после подзарядки утром они стоят где попало», - отметил Усов.

Одним из важных пунктов Меморандума является обязательство операторов страховать каждого пользователя в случае несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также вред, причиненный имуществу третьих лиц – с покрытием от 100 тыс. гривен.

«Чтобы такие происшествия было легче идентифицировать, на каждый самокат с обеих сторон должен наноситься специальный номер в формате буквы и трех цифр. Это позволит людям жаловаться адресно, передавать информацию так, чтобы идентифицировать нарушителей было легче», - отметил Усов.

Наиболее сложным этапом переговоров, по словам заместителя председателя КГГА, стал пункт о согласии операторов предоставлять городу данные, необходимые для контроля качества услуг проката: пиковые часы использования самокатов, перечень мест, где самокаты пользуются наибольшим спросом, динамическую тепловую карту пользование по часам и дням и еженедельный отчет об инцидентах с самокатами.

«Этот Меморандум – лучшая сделка, которую можно заключить на сегодняшний день, - подчеркнул Усов. - Он будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон, который будет определять статус и порядок деятельности электросамокатов и других средств электромобильности. Киев идет впереди времени и впереди законодательства регулирует реалии жизни, которые уже существуют на наших улицах».