Верховная Рада приняла за основу проект закона, которым предлагается внести пользователей персонального легкого электротранспорта в категорию участников дорожного движения, сообщает пресс-служба ВР.

За проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)» №3023 проголосовали 268 народных депутатов.

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения для отдельных его участников - пользователей персонального легкого электротранспорта и улучшения безопасности на дорогах в целом.

Законопроектом предусмотрены соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины «О дорожном движении», которыми:

ввести новую категорию участников дорожного движения - пользователи персонального легкого электротранспорта;

определить круг прав и обязанностей новой категории участников дорожного движения, включить правила передвижения этих участников в перечень вопросов, которые регулируются Правилами дорожного движения;

установить ответственность за нарушение новой категорией участников дорожного движения правил дорожного движения;

урегулировать отдельные вопросы безопасности других участников дорожного движения, а именно пешеходов и велосипедистов, в частности в части обязанности использовать световозвращающие жилеты.

Проектом, в частности, предусмотрено, что пользователи электрических транспортных средств имеют право ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части дороги, улицы или обочине. Запрещается перевозить пассажиров, кроме случаев, когда их перевозка прямо предусмотрена конструктивным решением производителя электрического транспортного средства, пользоваться во время движения средствами связи, держа их в руке управлять электрическими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).