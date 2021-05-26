Электросамокат - удобный экологичный транспорт, популярность которого растет с каждым годом. Если у вас, по какой-либо причине еще нет этого устройства и вы сомневаетесь приобретать его или нет, читайте информацию ниже.

Экономичность

Самокат с аккумулятором способен развивать скорость до 20-25 км/ч (некоторые модели до 45 км/ч). Это не много. Но намного быстрее, чем передвигаться пешком или ехать на обычном велосипеде в легком темпе. При этом, никаких затрат не требуется. Достаточно просто зарядить аккумулятор и поездка на расстояние до 40-60 км не составит труда.

Удобство

Использовать электросамокат удобно. И вот почему:

он может перемещаться, как по автострадам, так и пешеходным дорожкам;

не занимает много места при хранении;

имеет простое управление.

Экологичность

Данный вид транспорта не выделяет никаких опасных для экосистемы веществ в окружающую среду. Следовательно, используя его вместо автомобиля или мопеда, мы делаем большой вклад в защиту экологии.

Низкая изнашиваемость

Все запчасти имеют низкий износ, следовательно ваш транспорт сможет прослужить вам не один год. Разумеется, всё это актуально в том случае, если соблюдать правила использования подобных транспортных средств.

Доступность

Купить электросамокат можно по доступной цене. За умеренную сумму капиталовложений вы получите бюджетное изделие, на котором сможете ездить на работу, по делам или колесить по парковым зонам. Если же вы предъявляете к транспортному средству более высокие требования, ознакомьтесь с вариантами подороже.