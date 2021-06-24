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24 июня в 14:30 в акватории Киевского водохранилища вблизи села Лебедевка, Вышгородского района местные жители нашли тело мужчины, поиски которого продолжались четверо суток, сообщает ГосЧС.

Напомним, 20 июня в Службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Киевского водохранилища, вероятно, утонули 3 человека: отец 1985 года рождения и двое детей 2011 и 2017 рождения.

Одну девочку из воды достали местные жители и передали медикам, но, к сожалению, по дороге в больницу ребенок умер. Тело другой девочки было найдено на расстоянии более 10 километров от места исчезновения возле села Козаровичи.

Поиски мужчины продолжались до сегодняшнего дня.
ForUm

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