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Вечером 22 июня вблизи села Козаровичи Вышгородского района местные жители нашли тело ребенка, который считался пропавшим во время отдыха на Киевском водохранилище.

«22 июня около 20:30 вблизи села Козаровичи Вышгородского района местным населением из воды поднято тело второго ребенка (2011 г.р.), который 20 июня пропал  вблизи села Лебедевка во время отдыха на Киевском водохранилище», - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 23 июня судьба 1 человека остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

Об исчезновении двух человек на Киевском водохранилище стало известно 20 июня.

 
ForUm

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