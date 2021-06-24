Военнослужащие воинских частей Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины приступили к выполнению задач по охране общественного порядка в курортных местах Запада Украины, сообщила пресс-служба МВД.

«С целью обеспечения безопасности отдыхающих и местных жителей поддержания общественного порядка, предотвращения правонарушений в местах массового отдыха граждан будут нести службу военнослужащие Национальной гвардии Украины», - говорится в сообщении.

В частности нацгвардейцы будут охранять общественный порядок на прибрежных территориях сел Свитязь, Мельники и урочища Гряда. Отдельное внимание будет сосредоточено на безопасности детей во время летнего отдыха. Поэтому гвардейцы будут следить за соблюдением порядка на территории детского лагеря «Спутник», который расположен на Свитязе.

Также гвардейцы будут нести службу в поселке Верховина Ивано-Франковской области, вблизи озер Городское и Немецкое в Ивано-Франковске и на территории реабилитационно-оздоровительного комплекса «Белое озеро» на Ривненщине.