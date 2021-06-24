Покупая билеты на поезд, клиенты Укрзализныци могут проверить наличие кондиционера в вагоне. Сейчас почти половина вагонов компании оборудована системами кондиционирования воздуха. Кроме того, во всех новых вагонах, которые покупает общество, а также прошедших модернизацию, устанавливаются такие системы, заявили в пресс-службе компании.

Так, в системе booking.uz.gov.ua вагоны без кондиционирования имеют соответствующую отметку на странице выбора места, рядом с типом вагона. Все поезда Интерсити+ оборудованы кондиционерами. Также пассажиры могут уточнить наличие кондиционера, покупая билет в кассе.

Поэтому в вагоне с кондиционером температура должна быть от +22 до +26 ° C. В начале путешествия она может быть больше, ведь кондиционирования включается после отправления поезда и нужно время, около 20 минут, на охлаждение воздуха в вагоне.

Вагоны, которые не оборудованы кондиционерами, имеют систему вентиляции, также должны открываться окна (кроме аварийных выходов и старейших вагонов с деревянными окнами, количество которых с каждым годом уменьшается при модернизации парка). Вентиляция также должна работать и при подаче поезда на посадку – пассажир имеет право требовать этого от проводника.

Если во время поездки возникли проблемы или в вагоне повышенная температура, пассажиры могут обращаться к проводнику или начальнику поезда. Они должны принять все меры для устранения неполадок, а при возможности пересадить пассажиров в другие вагоны. При необходимости пассажиры могут обратиться в контактный центр Укрзализныци по номеру 0800 503 111 или написать на страницу Укрзализныци в Facebook.