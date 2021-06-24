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Вильнюсский окружной суд заочно осудил двух человек за шпионаж в пользу России, которые собирали информацию об охране президента Дали Грибаускайте. Как передает Укринформ, об этом сообщает LRT со ссылкой на Генпрокуратуру и Департамент госбезопасности Литвы.

Отмечается, что Гостев был приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы, Соколов – к 9 годам и трем месяцам лишения свободы. Оба они в настоящее время скрываются в России и находятся в розыске.

По данным правоохранительных органов, отдельно друг от друга и в разное время они вербовали литовских граждан, которые интересовали российскую ФСБ в связи с опытом предыдущей работы и наличием обширных связей с бывшими и действующими сотрудниками различных литовских учреждений. Завербованным ставилась задача за вознаграждение собирать и предоставлять информацию, связанную с сотрудниками Департамента охраны руководства Литвы (ныне – Службы охраны руководства).

Согласно материалам дела, особое внимание уделялось возможности получить информацию о личной охране и охране жилых помещений экс-президента Дали Грибаускайте, а также установить контакты с сотрудниками, непосредственно осуществляющими функцию охраны и контролирующими системы безопасности.

Суд также признал, что лица, осуществлявшие эту преступную деятельность, стремились получить как можно более полную информацию о нынешних и бывших сотрудниках Департамента государственной безопасности, в том числе компрометирующего характера.

Осужденные предоставляли завербованным гражданам Литвы технические и иные средства, консультации, инструкции, деньги на приобретение средств связи и виз в третьи страны.

Данное уголовное дело было отделено от другого, по которому старший оперуполномоченный по особо важным делам разведывательного отдела Управления ФСБ по Калининградской области Николай Филипченко был признан виновным в шпионаже, подделке документов и многократное незаконное пересечение границы.

Филипченко был задержан в Литве в апреле 2015 года. В июле 2017 года Вильнюсский окружной суд признал его виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы. В ноябре 2019 года декретом президента Литвы Филипченко был помилован и передан России в обмен на трех лиц, осужденных в РФ.

По утверждению правоохранительных органов, граждане Литвы, которых пытались вербовать, «проявили гражданскую ответственность и внесли значительный вклад в защиту государства от угроз, которые могут исходить от деятельности иностранных шпионов».
ForUm

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