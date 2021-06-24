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В рамках регулярных коммуникаций с американской стороной руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Викторией Нуланд, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты по приглашению президента США Джо Байдена.

Нуланд заверила Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Глава Офиса президента проинформировал американских партнеров о внедрении реформ в Украине для ее трансформации в прозрачную и конкурентоспособную страну и рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений нашего государства.

Заместитель госсекретаря США отметила важность продолжения начатых реформ для укрепления Украине, в частности реформы в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией, и заверила в поддержке со стороны Соединенных Штатов этих усилий.
ForUm

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