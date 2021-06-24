Впервые в своей истории украинская сборная квалифицировалась в 1/8 финала чемпионата Европы. »Желто-синие» стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

В 1/8 финала Украина померится силами со сборной Швеции, передает УНИАН.

Матч состоится 29 июня в шотландском городе Глазго. Если мы победим шведов, то в четвертьфинале сыграем против победителя пары Англия - Германия.

По итогам группового этапа Украина в группе C набрала 3 очка, а разница мячей у нашей сборной - 4:5.

Напомним, что для того, чтобы Украина прошла в плей-офф, то необходимо было, что бы сбылся следующий сценарий: в матче Испании и Словакии не была зафиксирована ничья, а Швеция параллельно не проиграла Польше.