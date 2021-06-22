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22 июня в 14:34 в службу спасения 101 поступило сообщение от дежурного полиции, что на берегу моря возле села Лебедевка произошел оползень рядом с базой отдыха. По предварительной информации под почвой могут находиться люди, сообщила ГосЧС.

По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 150 кв.м. К поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители.

На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих. Информация о возможных пострадавших проверяется.

Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники 40 человек.
ForUm

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