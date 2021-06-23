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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 241 больного коронавирусом. Умерли 5 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«241 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 5 человек. Всего за период пандемии в городе 5185 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня – 212 611», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 37 больных коронавирусом. А также 23 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 229 человек. В общем коронавирус преодолели 202942 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 50, в Днепровском - 47 и в Оболонском районе - 27 случаев», - отметил Кличко.
ForUm

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