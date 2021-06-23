СБУ нейтрализовала в Ивано-Франковске организованную преступную группу, которую возглавлял известный криминальный авторитет. Злоумышленники терроризировали жителей города и участвовали в рейдерских захватах коммерческих объектов, сообщил пресс-центр ведомства.

Спецназ СБУ задержал организатора и трех участников группировки во время разбойного нападения уголовников на предпринимателя. Злоумышленники ворвались в помещение, завладели деньгами потерпевшего и, применяя насилие, вымогали у него $ 50 тыс., которые человек держал в биткоинах.

Установлено, что банду возглавлял криминальный авторитет, ранее судимый за совершение тяжких преступлений. Группировка исповедовала воровские «понятия». Уголовники подыскивали жертв, забирали их деньги и облагали регулярной «данью». Злоумышленники запугивали потерпевших, угрожали им насилием и физической расправой. Группировка также занималась «выбиванием» несуществующих долгов с граждан, совершала разбойные и рейдерские нападения.

Во время обысков по месту жительства задержанных правоохранители изъяли:

незарегистрированное оружие и боеприпасы;

запрещенные психотропные вещества;

деньги, полученные преступным путем.

Обнаруженные средства поражения и вещества направлены на экспертизу.

Лидеру и участникам банды сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование для установления других эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.