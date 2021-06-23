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Оперативному сотруднику пограничного отряда и его посреднику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, правоохранитель требовал от гражданина Украины 10 тыс. евро за незаконную переправку через государственную границу Украины в Российскую Федерацию. Деньги должны были быть переданы через посредника.

Правоохранители задержали подозреваемых во время передачи оговоренной суммы средств. Теперь им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Противоправная деятельность прекращена прокурорами совместно со следователями и оперативными сотрудниками территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, при содействии Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПС Украины.
ForUm

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