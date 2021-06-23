На этой неделе Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе Международного выставочного центра, будет работать в четверг и пятницу, а также в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:30. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

«Мы постоянно анализируем ход прививочной кампании и на этой неделе предлагаем такой график работы: с четверга, 24 июня, до воскресенья, 27 июня, полный рабочий день - с 10:00 до 17:30. Вакцинация будет проходить по предварительной записи через приложение «Дия» и портал Helsi.me», - пояснила она.

По словам Старостенко, на прошлой неделе, 17 июня, в Киеве, как и в Украине, вакцинировалось рекордное количество людей: прививки получили почти 14 тыс. человек. Всего же в Центре с начала его создания вакцинировались практически 20 тыс. человек.

Заместитель председателя КГГА также напомнила, что сейчас в городе продолжается вакцинация педагогов, медицинских и социальных работников, участников ООС, а также лиц 65 лет и старше.