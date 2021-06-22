Правоохранители задержали жителя Белогородки, подозреваемого в жестоком убийстве и поджоге жилого дома. Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

«Взрыв газа», «пожар», «несчастный случай» - какие только версии не выдвигали после чрезвычайного происшествия в селе Белогородка Бучанского района. Впрочем, как оказалось, 47-летний мужчина погиб не в огне, а в результате хладнокровного убийства.

Выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких», - написал он в Facebook.

Сотрудники управления уголовного розыска, а также оперативники Бучанского районного управления полиции установили лицо, которое в настоящее время обоснованно подозревается в совершении этого убийства.

Злоумышленником является моряк 1978 года, который проживал неподалеку. Известно, что последний имеет семью, но она живет в Севастополе.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208, помещен в изолятор временного содержания. Следователи и оперативники работают над сбором доказательной базы для объявления ему подозрения по двум статьям - умышленное убийство и уничтожение имущества общеопасным способом.

Как сообщал ForUm, 21 июня в 13:20 в селе Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв, после которого начался масштабный пожар. В результате восемь человек пострадали, из них двое в больнице, в том числе ребенок 2008 года рождения. Кроме того, один человек погиб.

По данным СМИ, погиб 47-летний ветеран АТО Сергей Борисевич.