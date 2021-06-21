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21 июня в 13:20 в селе Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением, в результате чего 2 человека госпитализированы, из них 1 ребенок 2008 года рождения.

6 пострадавших после осмотра врачами от госпитализации отказались, сообщает ГосЧС.

Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.

Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушено окна.

На месте пожара звеном ГДЗС выявлено погибшее лицо, ориентировочно мужского пола.

Пожар локализован в 16:28.

От ГосЧС привлечено 62 человек личного состава и 15 единицы техники.

 
ForUm

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