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В результате взрыва в селе Белогородка Киевской области погиб 47-летний ветеран АТО Сергей Борисевич.

Об этом сообщает Obozrevatel  со ссылкой на источники.

Руководитель Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Киевщины Василий Слободяник во время брифинга рассказал, что следствие устанавливает причины взрыва.

«Причин взрыва, вероятно, может быть несколько: как и газ, так и взрывоопасные предметы, которые могли быть в одной из квартир третьего этажа. Пока что следствие это устанавливает. Работают лаборатории, взяты дополнительные образцы», – уточнил Слободяник.

Он добавил, что вопросом компенсации пострадавшим в результате пожара уже занялась специальная комиссия.

«Если же комиссия поработает и финансов, которые есть на местном уровне, будет недостаточно, то комиссия ГСЧС районного уровня будет обращаться к областному уровню для того, чтобы было выделено дополнительное финансирование», – резюмировал Слободяник.

Как сообщал ForUm, 21 июня в 13:20 в селе Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв, после которого начался масштабный пожар. В результате восемь человек пострадали, из них двое в больнице, в том числе ребенок 2008 года рождения. Кроме того, один человек погиб.
ForUm

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