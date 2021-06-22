Служба безопасности Украины разоблачила иностранного гражданина, который находится в международном розыске по линии Интерпола, сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленника удалось задержать в Черкассах в ходе спецоперации, которая проходила в рамках противодействия международному терроризму.

Оперативники спецслужбы установили, что иностранец скрывался на территории Украины с 2019 года. Здесь он пытался избежать уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории другого государства.

Сейчас к задержанному применен временный арест сроком 40 суток и помещен в государственное учреждение «Черкасский следственный изолятор» до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов государства - инициатора розыска.

Операцию провели сотрудники Службы безопасности Украины в Черкасской и Хмельницкой областях.