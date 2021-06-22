также в разделеОбщество
22 июня. Картина дня
Ляшко рассказал, как будут проводить регулярные полные медосмотры 8
СНБО собирается на заседание из-за «индийского» штамма COVID-19 13
Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей 26
ООС: Погибшие на Донбассе боевики подорвались на собственных минах 11
Украина стала участницей европейского сообщества в сфере гостеприимства 11
В «Дии» запустят «кабинет пациента» 18
Полиция задержала партию героина на 300 миллионов 11
Глава Минздрава рассказ о подготовке к появлению «индийского» штамма COVID-19 13
Чиновники Укрзализныци потратили 200 миллионов на опасные для пассажиров материалы 10
Посольство требует расследовать осквернение памятника Тарасу Шевченко в Копенгагене 17
СМИ: Во время взрыва в Белогородке погиб ветеран АТО 33
В Украине начали вакцинировать коллективы компаний 22
На границе с Польшей возобновляется работа пунктов пропуска 12
Украина может ввести ограничения на границе из-за штамма COVID-19 «Дельта» 50
На Украину обрушилась пылевая буря 175
В Украине введут обязательные медосмотры для людей в возрасте от 55 лет 1041
Украину накроет сильная жара 53

Служба безопасности Украины разоблачила иностранного гражданина, который находится в международном розыске по линии Интерпола, сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленника удалось задержать в Черкассах в ходе спецоперации, которая проходила в рамках противодействия международному терроризму.

Оперативники спецслужбы установили, что иностранец скрывался на территории Украины с 2019 года. Здесь он пытался избежать уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории другого государства.

Сейчас к задержанному применен временный арест сроком 40 суток и помещен в государственное учреждение «Черкасский следственный изолятор» до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов государства - инициатора розыска.

Операцию провели сотрудники Службы безопасности Украины в Черкасской и Хмельницкой областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги