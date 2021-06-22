Криптовалюта Bitcoin упала до пятимесячного минимума на фоне призыва Народного банка Китая к Alipay принять меры против торговли криптовалютой. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

По данным Coindesk, Bitcoin подешевел на 10% до 31 179 долларов за монету, что стало самым низким уровнем с января. Затем он немного восстановился в цене и в последний раз торговался на уровне 33 000 долларов за монету, что является минимальным значением за две недели.

Отмечается, что другие криптовалюты также резко упали - Ethereum потерял 8%, а Dogecoin обвалился на 20%.

По данным телеканала, это связано с тем, что в понедельник Народный банк Китая призвал Alipay и еще пять больших банков Китая отказаться от любых операций с криптовалютами и контролировать, чтобы таких не было.

На выходных китайские государственные СМИ сообщали, что юго-западная китайская провинция Сычуань приказала прекратить все операции по майнингу криптовалюты и отключить электроснабжение многих майнингових предприятий.

Хотя Китай не запрещает криптовалюту полностью, регуляторы в 2013 году заявили, что Bitcoin не является настоящей валютой, и запретили финансовым и платежным учреждениям осуществлять с ним операции. Тогда они ссылались на риск того, что Bitcoin может быть использован для отмывания денег, а также на необходимость «поддерживать финансовую стабильность» и «защищать статус юаня как фиатной валюты».