За три выходных дня на водных объектах Украины погибли 40 человек, из них - 6 детей, еще 23 человека спасены, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, трагическое событие произошло 20 июня на Киевщине, где на Киевском водохранилище, вблизи с. Лебедевка Вышгородского района во время купания утонули 3 человека (члены одной семьи), из них - 2 детей. Девочку 2017 рождения из воды подняли отдыхающие и передали медикам, по дороге в больницу ребенок умер. Поиски еще 2 человек - мужчины 1985 года рождения и девочки 2010 рождения - продолжаются.

В тот же день на р. Каменка в с. Трилесы Фастовского района Киевской области, в результате переворачивания лодки 7 человек оказались в воде. Шестеро из них выбрались на берег самостоятельно, а 1 человек - исчез. Впоследствии тело погибшей женщины 1965 года было поднято из воды и передано следственно-оперативной группе полиции.

А в Волынской области 21 июня в с. Свитязь Ковельского района на озере Свитязь местными жителями было извлечено из воды тело девушки 2005 года рождения, которая утонула во время купания.

В городе Приморск Запорожской области 21 июня на побережье Азовского моря спасателями на моторной лодке спасены и доставлены на берег два человека: гражданин 1979 года рождения и гражданка 1981 года рождения, которых на надувной лодке унесло на расстояние около 1200 м от берега, поэтому они нуждались в помощи.

Подобное событие произошло в тот же день в Черкасской области, где на реке Днепр недалеко базы отдыха «Купава Каневская» на Каневщине, на расстоянии около 1,5 км от берега на надувном матрасе находились женщина 1990 года рождения с ребенком 2008 года рождения. Они не могли самостоятельно добраться до берега. Каневские спасатели на моторной лодке прибыли на место происшествия и доставили пострадавших на берег.