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12 января в 16:22 за пределами села Дубова Жмеринского района группа водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ

ГосЧС Украины в Винницкой области подняла на поверхность тела двух утопленников.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, тела находились на глубине 2,5 метра на расстоянии более 100 метров от берега местного водоема.

По предварительной информации, 11 января мужчины 1959 г.р. и 1961 г.р. пошли на рыбалку и перестали выходить на связь с родными.

Сейчас причину гибели людей устанавливают работники Нацполиции.
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