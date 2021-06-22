В работе поисковой системы Google во вторник, 22 июня, произошел сбой.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Как отмечается, проблемы в работе Google были зафиксированы в 8:43, передает Укринформ.

71% жалоб касались проблем с сайтом поисковой системы, еще 28% связаны с авторизацией.

Жалобы поступали из США, РФ, Великобритании, Германии, Испании, Италии.

В Киеве на данный момент не наблюдается проблем в работе Google.

Причины сбоя пока неизвестны.