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В работе поисковой системы Google во вторник, 22 июня, произошел сбой. 

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Как отмечается, проблемы в работе Google были зафиксированы в 8:43, передает Укринформ.

71% жалоб касались проблем с сайтом поисковой системы, еще 28% связаны с авторизацией.

Жалобы поступали из США, РФ, Великобритании, Германии, Испании, Италии.

В Киеве на данный момент не наблюдается проблем в работе Google.

Причины сбоя пока неизвестны.
ForUm

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