Губернатор Флориды Рон ДеСантис с небольшим отрывом опережает экс-президента Дональда Трампа как вероятный будущий кандидат от республиканцев на пост президента в 2024 году.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют опросы участников Западного консервативного форума в Денвере, который состоялся в выходные дни.

74,12% республиканцев сказали, что одобрили бы кандидатуру ДеСантиса, 71,43% - Трампа. ДеСантис получил 275 голосов, Трамп - 265 (избирать можно несколько кандидатур).

Сенатор Тед Круз от Техаса занял третье место с 42,86% одобрения.

Опросы подчеркивает популярность ДеСантиса среди консервативной базы Республиканской партии, отмечает The Hill.

После избрания на пост губернатора в 2018 году ДеСантис стал любимцем республиканцев за его действия в связи с пандемией. В частности, он сопротивлялся введению широкомасштабного локдауна во Флориде. Это вызвало шквал критики со стороны демократов, которые обвинили его в безответственном отношении к эпидемии, одновременно республиканцы оценили его политику как позитив для экономики штата и отметили, что смертность во Флориде не слишком отличалась от показателей других штатов, которые приняли строгие меры.

Ни ДеСантис, ни Трамп официально не объявили о своих намерениях относительно участия в кампании 2024 года, но экс-президент уже намекал на третью попытку стать главой государства.

«Я с нетерпением жду объявления в нужное время, — сказал он в прошлом месяце. - Как вы знаете, еще очень рано... Но думаю, люди будут очень, очень рады, когда я объявлю об этом».