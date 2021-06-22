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Вчера, 21 июня, около 15:10 на 89 км автодороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в Николаевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковушек Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовики DAF, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

По предварительным данным, в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами разной степени тяжести в возрасте от 34-х до 42-х годов, в т.ч. двое детей 2005 и 2013 г.р.

Водитель и пассажир Chery Tiggo погибли.

Окончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Событие квалифицировано по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц».
ForUm

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