также в разделеПолитика
В Украине требуют расследовать «признание» Лукашенко боевиков ОРДЛО 12
Разумков тоже считает, что Аваков – на своем месте 10
ЕС продлил на год «крымские» санкции 21
Кравчук спрогнозировал, когда возможно присоединение США к «нормандии» 20
ЕС ввел новые санкции против Минска 26
Кулеба: НАТО с 2008 года не сделало ни одного шага для членства Украины 14
Лавров планирует призывать ОБСЕ организовать прямые переговоры Украины с боевиками 28
Разумков рассказал, почему не поддержал введение санкций против Медведчука и Козака 37
Бороться с бедностью расстрелами. Куда катятся «слуги народа» 76
Генсек ОБСЕ завтра посетит Россию 16
Кулеба о СП-2: Это политический проект, чтобы обойти Украину 23
Разумков: Оснований для досрочного прекращения Верховной рады нет 13
В Минобороны отреагировали на фейк о заморозке помощи США 24
Кулеба и глава МИД Молдовы договорились провести консультации о взаимном признании ID-карточек 14
Лукашенко: Беларусь не будет принимать самолеты из Украины 43
В Белом доме опровергли информацию о приостановлении помощи Украине 23
Украинский дипломат резко ответил Путину на слова об «одном народе» 67
Шмыгаль заявил, что НАПК требует от него нарушить закон 16

Президент Владимир Зеленский во вторник присоединится к работе Всеукраинского форума «Украина 30. Здоровая Украина», которая продлится в Киеве 22-24 июня. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

В первый день мероприятия, который будет посвящен теме «Активная Украина», Зеленский представляет общенациональную программу «Здоровая Украина».

Участники форума, среди которых – представители Офиса президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, международных, спортивных и общественных организаций, а также звезды спорта, обсудят популяризацию здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры в общинах, доступность спорта для всех слоев населения, обеспечения инклюзии и безбарьерности в спорте.

Во второй день мероприятия, темой которого будет «Сознательная Украина», состоится презентация нового школьного меню. Первая леди Елена Зеленская расскажет о кампании по популяризации культуры здорового питания, что является основой программы «Новая украинская школа - пространство здоровья».

Тема третьего дня форума - «Жизнелюбивая Украина». Участники мероприятия выскажут свое видение того, как продлить и улучшить качество жизни украинцев, а также обсудят необходимость профилактики заболеваний, методы борьбы со стрессом и экологические факторы, которые влияют на здоровье нации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
4
Теги