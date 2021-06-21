Президент Владимир Зеленский во вторник присоединится к работе Всеукраинского форума «Украина 30. Здоровая Украина», которая продлится в Киеве 22-24 июня. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

В первый день мероприятия, который будет посвящен теме «Активная Украина», Зеленский представляет общенациональную программу «Здоровая Украина».

Участники форума, среди которых – представители Офиса президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, международных, спортивных и общественных организаций, а также звезды спорта, обсудят популяризацию здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры в общинах, доступность спорта для всех слоев населения, обеспечения инклюзии и безбарьерности в спорте.

Во второй день мероприятия, темой которого будет «Сознательная Украина», состоится презентация нового школьного меню. Первая леди Елена Зеленская расскажет о кампании по популяризации культуры здорового питания, что является основой программы «Новая украинская школа - пространство здоровья».

Тема третьего дня форума - «Жизнелюбивая Украина». Участники мероприятия выскажут свое видение того, как продлить и улучшить качество жизни украинцев, а также обсудят необходимость профилактики заболеваний, методы борьбы со стрессом и экологические факторы, которые влияют на здоровье нации.