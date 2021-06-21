Западноевропейский горячий градус уже придвинулся к Украине, и поэтому на неделе в стране – до + 30 + 35 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Уже завтра в большинстве областей ожидается в течение дня + 29 + 33 градуса.

Немного свежее будет воздух над южной частью Украины, + 23 + 29 градусов.

Ближайшей ночью кратковременные грозовые дожди пройдут в Одесской, Николаевской области, затронут некоторые районы Херсонщины и Крыма.

Днем в Украине преимущественно сухо, разве что на Западе и Юге пройдут локальные короткие дожди.

В Киеве 22 июня ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха + 30 + 32 градуса. Горячая погода продлится всю неделю в столице.

Ослабление жары в Украине ожидается в субботу в западных областях, в воскресенье, 27-го июня, еще и в северных, а 28-го июня сильной жары в Украине не будет нигде, ожидается + 25 + 30 градусов.