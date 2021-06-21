Украине и Турции до заключения Соглашения о свободной торговле осталось сделать последний шаг, самый важный и чувствительный, требующий компромисса обеих сторон. Украинская делегация готова приехать в Анкару для продолжения переговоров по направлению финализации соглашения.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал сегодня во время общения с журналистами по результатам дипломатического форума в Анталии, сообщает Укринформ.

«Мы в одном шаге от заключения Соглашения о свободной торговле. Но, откровенно говоря, это тот шаг, который для обеих стран труднее всего сделать. Мы должны согласовать по торговым позициям, что очень чутко для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки», - сказал Кулеба.

Министр убежден, что результат, который принесет нашим странам заключение Соглашения о свободной торговле, компенсирует все сделанные уступки.

«Наша делегация готова прибыть в Анкару для осуществления дальнейшего продвижения в направлении финализации соглашения. Потому что мы абсолютно настроены на заключение этого соглашения на политическом уровне. Мы должны соблюдать баланс интересов. Для достижения этого эксперты обеих стран должны сесть и достичь согласия. Политическая воля есть со стороны обеих стран, на уровне наших президентов. Вопрос лишь в этом непростом, но неизбежном шаге», - добавил министр.

Напомним, Украина и Турция неоднократно определяли целью удвоение товарооборота с в среднем 5 до 10 млрд долларов в год. Как отмечают эксперты и чиновники в обеих странах, этой цифры можно легко достичь при условии подписания Соглашения о свободной торговле.