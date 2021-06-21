Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по подозрению в шпионаже, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

«Обвиняемого подозревают в работе на российскую спецслужбу - самое позднее с октября 2020 года», - говорится в сообщении прокуратуры, передает Интерфакс.

Гражданин РФ Ильнур Н., по данным ведомства, работал научным сотрудником в университете на техническом факультете. С октября 2020 года по июнь 2021 года он якобы как минимум трижды встречался с представителем российской спецслужбы.

«На двух встречах он передавал информацию, относящуюся к сфере работы университета. В обмен он получал выплаты наличными деньгами», - заявляют следователи.

Задержанный с 19 июня находится в предварительном заключении.