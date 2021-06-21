20 июня личный состав группировки Национальной гвардии Украины в составе операции объединенных сил в ОТГ «Восток» был задействован в розыскных мероприятиях опасного преступника. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

В населенном пункте Зеленый Гай Волновахского района Донецкой области во время бытовой ссоры мужчина нанес ножевое ранение женщине, которое привело к ее смерти. Сам убийца покинул место преступления и скрылся в неизвестном направлении. Для его розыска были привлечены гвардейцы со служебными собаками.

Во время отработки территории села и прилегающих лесных насаждений гвардейская розыскная собака Ирен безошибочно указала на густые заросли на окраине, где и скрывался подозреваемый.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали подозреваемого.