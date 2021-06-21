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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 95 больных коронавирусом. Умерли 2 человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«95 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 2 человека. Всего за период пандемии в городе 5177 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 212 283», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 10 больных коронавирусом. А также 50 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 138 человек. В общем коронавирус преодолели 202 660 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском и Дарницком районах - по 27, в Соломенском - 16 и в Святошинском районе - 15 случаев», - отметил Кличко.

 
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