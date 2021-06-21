За сутки 20 июня 2021 в Украине зафиксировано 323 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 375 человек;
- летальных случаев - 16;
- выздоровели - 677 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 8943 лица,
- методом ИФА - 1147 человек,
- экспресс-тестами - 4008 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2229846 лица;
- выздоровели - 2152140 человек;
- летальных случаев - 52 032;
- проведено ПЦР-тестов - 10679015.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.
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