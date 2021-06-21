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За сутки 20 июня 2021 в Украине зафиксировано 323 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 375 человек;
  • летальных случаев - 16;
  • выздоровели - 677 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 8943 лица,
  • методом ИФА - 1147 человек,
  • экспресс-тестами - 4008 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2229846 лица;
  • выздоровели - 2152140 человек;
  • летальных случаев - 52 032;
  • проведено ПЦР-тестов - 10679015.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в   Киеве (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.
ForUm

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