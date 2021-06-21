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В субботу в ДТП на трассе Киев-Прилуки погибла 21-летняя рекордсменка Национального Реестра Рекордов Украины в номинации «Самый долгий непрерывный бег на беговом тренажере» Екатерина Долган.

Об этом сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.

Девушка также была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призером многочисленных соревнований и чемпионатов Украины.

 

Екатерине был всего 21 год, но к этому возрасту она успела установить рекорд в самом долгом безпрерывном беге на тренажере. Это произошло в 2020-м году. В номинации «Самый длительный непрерывный бег на беговом тренажере» Долган без перерывов на отдых пробежала дистанцию в 51 км за 5 часов.

Екатерина Долган училась в Киевском университете Драгоманова на кафедре физического воспитания. Легкой атлетикой девушка занималась с 16 лет.
ForUm

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