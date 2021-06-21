Умер известный блогер и волонтер Святослав Волков (Носов), более известный под псевдонимом Горький лук (Gorky Look). Известно, что в последнее время он находился в больнице, лечился от тяжелой формы коронавируса и ее последствий.

«Сегодня какой-то ужасно трагический день. Как только что стало известно, что с нами больше нет Святослава Носова, который известен большинству, как Горький Лук. Ты ушел в лучший из миров, друг. Мне будет тебя сильно не хватать», - написал в субботу в Facebook бывший нардеп Борислав Береза.

Святослав Волков известен блогом в Живом Журнале, который основал после начала войны. В нем он высмеивал политику России в отношении Украины. Он также принимал участие в волонтерском движении, был военным медиком на фронте.

Сообщения Волкова вызвали обвинения в русофобии в его адрес со стороны некоторых российских изданий.

«Вчера украинская литература и добровольческо-волонтерское движение потерял одного из самых ярких деятелей. Хронические болезни, пережитые стрессы, очень трудно перенесенный коронавирус и ПТСР сделали свое», - прокомментировал смерть блогера в Facebook фотограф и заместитель председателя «Карась Галерее» Александр Заклецкий.