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Соединенные Штаты готовят новые санкции против Российской Федерации. В частности, за отравление и арест российского оппозиционера Алексея Навального.

"Важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального. Сейчас мы находимся в процессе подготовки второго набора санкций, которые будут применены в этой ситуации", - заявил он.

Напомним, президент США Джо Байден после саммита с российским лидером Владимиром Путином заявил, что Соединенные Штаты будут поднимать вопрос прав человека. В частности, права российского оппозиционера Алексея Навального.
ForUm

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