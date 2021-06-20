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В Днипре сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли шестилетнего мальчика, который упал в канализационный колодец.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве заявили, что в воскресенье, 20 июня в Службу спасения обратилась женщина и сообщила, что на улице Артековской в Днепре в открытый канализационный колодец упал мальчик.

Прибыв к месту происшествия, спасатели обнаружили ребенка 2015 года рождения в колодце на глубине около шести метров. Один из сотрудников ГСЧС спустился вниз и, обвязав мальчика веревкой, поднялся вместе с ним по лестнице.

В ведомстве сообщили, что медики сразу осмотрели мальчика. С предварительным диагнозом ушиб пятки, его направили в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу для более тщательного обследования.
ForUm

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