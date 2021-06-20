На Донбассе сепаратисты обстреляли Авдеевку в Донецкой области из крупнокалиберных пулеметов - местный житель получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 20 июня.

Инцидент произошел накануне около 18:00. Пострадавшим оказался мужчина 1989-го года рождения, находившийся у себя во дворе. Обстрел вели с окраины временно неподконтрольного правительству населенного пункта Каштановое.

«Украинские военнослужащие оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. УС СЦКК осуществила фотофиксацию и верификацию последствий указанного обстрела», - сказано в сообщении.

Украинская сторона выразила серьезную озабоченность по поводу этого инцидента, так как обстрелы населенных пунктов сепаратистами "представляют непосредственную угрозу мирному населению" и свидетельствуют о "стремлении России к дальнейшему обострению ситуации на Донбассе".

«Указанные действия российско-оккупационных войск являются грубым нарушением международного гуманитарного права и минских договоренностей. Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ», - подытожили в штабе ООС.

Напомним, что российские паспорта получили 630 тысяч жителей ОРДЛО. Выдача паспортов РФ является серьезным поводом для переговоров о внесении изменений в Минские соглашения.