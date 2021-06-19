Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что было бы "странно" проводить украинские выборы на временно неподконтрольных территориях Донбасса, когда их жителям выдано сотни тысяч паспортов РФ. Об этом шла речь в ходе брифинга главы СНБО в пятницу, 18 июня, по итогам заседания ведомства.

«630 тысяч паспортов, Российская Федерация как аусвайс выдала тем гражданам, которые сегодня находятся фактически в той резервации, которую и создала Россия - это повод для того, чтобы начинать переговоры, что с этим делать», - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что проводить выборы на Донбассе при таком положении дел, «когда человек имеет паспорт гражданина РФ - это, скажем так, странная ситуация».

Кроме того, по мнению Данилова, выдача российских паспортов жителям "ЛДНР" является одним из фундаментальных поводов для переговоров о внесении изменений в Минские соглашения.

Напомним, ранее Данилов заявил, что украинская армия способна освободить Донецк.